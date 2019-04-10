Разводной мост через Оку по дороге на Старую Рязань снова открыт

СЕГОДНЯ 19:30 2019-04-10T19:30:54+03:00

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Почти весь день 10 апреля в Спасском районе Рязанской области не было движения по разводному понтонному мосту напротив сел Фатьяновка и Старая Рязань. Чтобы проехать из райцентра в Исады или Кирицы, надо было двигаться в объезд, что удлиняло дорогу на 20-40 километров.

Причина, по которой мост был разведен – выход льда из Спасского затона, где он накапливался всю зиму, но после апрельского потепления оторвался от берегов и разделился на большие льдины. Как только прохождение льда завершилось, мост снова был сведен и начал функционировать. Произошло это уже вечером, около 18:00, сообщает управление МЧС по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU