Рязанцы наблюдали первую весеннюю радугу над центром города

СЕГОДНЯ 19:04 2019-04-10T19:05:35+03:00

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10 апреля около 17:00 с любой точки в центре Рязани (улиц Соборной, Горького, Ленина, Первомайского пропекта) на северо-востоке можно было наблюдать радугу. Перед этим в городе прошел небольшой дождь. Когда ветер отнес дождевые облака в сторону реки Оки, свет заходящего солнца отразился от них и создал красочное атмосферное явление – радугу.

На тротуарах и остановках общественного транспорта горожане наблюдали радугу, фотографировали на мобильные телефоны, ради чего некоторые даже пропускали свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU