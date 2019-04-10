Рязанцы наблюдали первую весеннюю радугу над центром города
Небольшой апрельский дождь и лучи заходящего солнца создали красочное атмосферное явление
Разноцветная дуга с площади Ленина была видна над улицей ПочтовойФото: Владимир ФРОЛОВ
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10 апреля около 17:00 с любой точки в центре Рязани (улиц Соборной, Горького, Ленина, Первомайского пропекта) на северо-востоке можно было наблюдать радугу. Перед этим в городе прошел небольшой дождь. Когда ветер отнес дождевые облака в сторону реки Оки, свет заходящего солнца отразился от них и создал красочное атмосферное явление – радугу.
На тротуарах и остановках общественного транспорта горожане наблюдали радугу, фотографировали на мобильные телефоны, ради чего некоторые даже пропускали свои маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU