В Рязани произошло изнасилование, жертва – молодая девушка
Это случилось в Московском районе города
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В Рязани изнасиловали молодую девушку. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе областного СУ СКР, уточнив, что преступление произошло в Московском районе города.
Подробности происшествия в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что жертва совершеннолетняя.
По неподтвержденным данным, нападение неизвестный совершил в ночь на 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU