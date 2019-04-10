В Рязани произошло изнасилование, жертва – молодая девушка

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-10T17:26:47+03:00

Это случилось в Московском районе города

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В Рязани изнасиловали молодую девушку. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе областного СУ СКР, уточнив, что преступление произошло в Московском районе города.

Подробности происшествия в интересах следствия не разглашаются. Известно лишь, что жертва совершеннолетняя.

По неподтвержденным данным, нападение неизвестный совершил в ночь на 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU