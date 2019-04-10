2019-04-10T17:22:26+03:00
Общество

В Рязани ищут жертв очередной «волшебной» клиники

Учреждение работает без вывески, зато в самом центре города
Мария БЛИНОВА
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Это практически все, что здесь есть вместо вывески. Фото: кадр сюжета ГТРК «Ока».Это практически все, что здесь есть вместо вывески. Фото: кадр сюжета ГТРК «Ока».
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В Рязани действует еще одна клиника, за бешеные деньги предлагающая омолодить и оздоровить своих клиентов. Двое из них уже отравились в прокуратуру, вместе с ними там побывала и съемочная группа ГТРК «Ока».

Частное медучреждение по документам значится как клиника «Идеал», юридически же это ООО «Счастье». Однако ни того, ни другого названий на вывеске нет – в новостройке на Малом шоссе, где и расположены чудо-кабинеты, обозначения отсутствуют вовсе.

Что не помешало рязанке Людмиле оставить здесь 60 тысяч рублей. Заманили женщину телефонными звонками, а после «обследования» на месте, поставили кучу пугающих диагнозов. Однако нескольких процедур Людмиле хватило, чтобы понять, куда она попала, и пациентка решила расторгнуть договор.

60 тысяч ей обещали вернуть на карту, но с условием, что она оплатить сразу же еще ряд уже оказанных услуг: анализ крови, УЗИ, сеанс массажа и лифтинг. Четыре не самые сложные процедуры и анализы обошлись… еще в 17 тысяч, которые женщина и отдала. Разумеется, никакого возврата денег позже не произошло.

Еще одна рязанка похожим образом оставила здесь 70 тысяч. Правда, их брали не за оздоровление, а за возврат былой красоты. Теперь – ни красоты, ни денег, зато есть чем заняться: долг по кредиту для клиники женщина будет оплачивать еще два года.

Когда рязанки обратились в прокуратуру, выяснилось, что кроме их заявлений у правоохранителей таких же еще три. Сейчас идет проверка, а прокуратура призывает всех пострадавших обязательно обратиться с заявлением – если таких людей наберется много, то квалификацию дела могут изменить. Это ускорит и сам процесс проверки, и усилит наказание.

Напомним, что ранее в облцентре похожим образом действовала клиника «Результат +». Сейчас в списке пострадавших 17 человек. Дело пока не завершено, но расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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