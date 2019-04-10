Четверг в Рязанской области тоже будет аномально теплым
Таков прогноз местных метеорологов
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Опубликован прогноз рязанского филиала Гидрометцентра на 11 апреля. Согласно ему, аномальное тепло, установившееся в Рязанской области в начале новой недели, сохранится и в четверг. Значения температуры воздуха по области ожидаются следующие: +4…+9 градусов ночью и +13…+18 днем.
Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Скорость северо-восточного ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU