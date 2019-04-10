Руководство Академии ФСИН подозревают в хищении в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-10T15:50:24+03:00

На этот раз следователи и ФСБ занялись этим вузом

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Рязанские следователи на основании материалов оперативно-розыскной работы регионального Управления ФСБ России возбудили уголовное дело по статье «присвоение чужого имущества в особо крупном размере». Речь идет о махинациях в Академии права и управления ФСИН России, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в декабре 2014 года заместитель руководителя начальника Академии вместе с несколькими коллегами из числа руководства вуза увеличили премии части сотрудников, выплатили их, однако потребовали с подчиненных часть денег вернуть назад – якобы для того, чтобы позже использовать их на представительские цели в интересах учебного заведения.

Из выданных премий сотрудники вернули более 1 миллиона 900 тысяч рублей, которые заместитель и ряд руководителей присвоили, распорядившись по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что по версии следователей ровно по такой же схеме действовали ректор и проректор РГУ им. С. Есенина. Сейчас глава вуза Андрей Минаев находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU