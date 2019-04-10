Рязанской студии, где танцуют «солнечные» дети, вернули помещение

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-10T14:31:09+03:00

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Студия танца «Поколение DANCE» продолжит занятия в арендуемом помещении, откуда недавно была изгнана. Напомним, вместе с остальными учениками там бесплатно занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе «солнечные» дети, что помогает им увереннее чувствовать себя в обществе.

- После громких выходных состоялись переговоры с представителем нового собственника Игорем Бардиным, результатом которых стало подписание двустороннего соглашения. Договорились о продолжении занятий в студии до 31 мая 2019 года, - сообщается на странице АНО поддержки инклюзии «Навигатор будущего», чьи подопечные, придя на репетицию 6 апреля, остались перед закрытыми дверьми.

Таким образом, детям дадут закончить танцевальный сезон, однако затем помещение, где только летом был сделан дорогостоящий ремонт, все же придется покинуть. Как отметили в самой студии, договоренность позволит подготовиться к важным выступлениям на федеральном и региональном уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU