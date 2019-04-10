Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев побывал на открытии фермы в Рязанской области

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-10T15:01:54+03:00

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10 апреля в Пителенском районе Рязанской области открылась новая молочная ферма «Нестерово» (группа компаний «ОкаМолоко»). Предприятие, ставшее частью российско-немецкого холдинга «ЭкоНива», оснащено доильным комплексом на 72 места и родильным блоком на 16 мест, поголовье же дойного стада насчитывает 2800 голов.

На комплексе создано 120 рабочих мест, а его суточная производительность – 80 тонн молока. Общая сумма инвестиций вложенных в проект превысила 3 миллиарда рублей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие основатель и президент «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Последние несколько лет Рязанская область демонстрирует положительную динамику развития молочной индустрии, что во многом обусловлено реализацией в регионе ряда крупных инвестиционных проектов. При этом по итогам прошлого года темпы развития отрасли существенно превзошли среднероссийский уровень, достигнув порядка 6%. Кроме того, за январь-март этого года объем производства молока в регионе вырос еще на 1,9%, – подчеркнул министр Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU