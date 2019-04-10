В рязанский монастырь вернулась сохраненная от поругания икона

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-10T13:48:06+03:00

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Икону преподобного Серафима Саровского супруги Ермиловы передали 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в храм Казанского монастыря Рязани.

Образ длительное время хранила схимонахиня Неонила (Жукова), которая поступила в монастырь еще до революции. После его закрытия она поселилась с двумя другими монахинями в небольшом деревянном доме рядом с обителью. Она спасла несколько икон от поругания, а в конце жизни стала раздавать как благословение своим духовным чадам. Так образ Серафима Саровского оказался в семье Ермиловых. Спустя много лет супруги Александр и Татьяна Ермиловы решили вернуть икону в Казанский женский монастырь.

ИСТОЧНИК KP.RU