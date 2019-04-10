Работница рязанского детсада предстанет перед судом за кражи крестиков у детей
Завершилось расследование уголовного дела 29-летней помощницы воспитателя детского сада в Михайлове, которая обвиняется в серии краж. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в 2016-2018 годах она таскала у малюток золотые цепочки и крестики во время тихого часа, сдавая похищенное в ломбарды.
Родители думали, что их чада просто теряли украшения во время игр или прогулок, но, во-первых, пропажи часто происходили в стенах одного и того же учреждения, во-вторых, эти случаи приходились на смены одной сотрудницы. Полицейские узнали о восьми преступлениях, суммарный ущерб от которых составил более 150 тысяч рублей.
Решение по делу вынесет Михайловский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU