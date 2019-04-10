В Сасовском районе исполнять обязанности имама будет студент

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-10T12:58:21+03:00

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В Сасовском районе состоялось расширенное заседание Совета мусульман, сообщает районная администрация. На заседании члены Совета ходатайствовали об исполнении обязанностей муллы верхней мечети студентом Нижегородского медресе Ибрагимовым Анваром. Отмечается, что исполнять обязанности он будет в свободное от учебы время.

Фото: администрация Сасовского района.

Кроме того, члены Совета обсудили вопросы благоустройства прилегающей к мечети территории, газификации и водоснабжения верхней мечети, обустройства дороги к кладбищу.

ИСТОЧНИК KP.RU