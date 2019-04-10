2019-04-10T12:28:02+03:00
Общество

В Шиловском районе закроют железнодорожный переезд

На одном из перегонов пройдут ремонтные работы
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15 апреля на переезде 306 км (перегон Шелухово — Шилово) рабочие железной дороги будут перебирать переездной настил, сообщает Сасовская дистанция пути Московской дирекции РЖД.

В связи с этим переезд 306 км для движения автотранспорта будет частично закрыт с 08:00 до 17:00.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Рязанской области на неделю изменилось расписание электричек. Причиной изменений стал масштабный ремонт железнодорожных путей по двум направлениям. Подробности >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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