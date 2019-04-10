Почти на месяц на проезде Завражнова в Рязани закроют движение

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-10T12:03:39+03:00

В центре города будут ремонтировать теплотрассу

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С 12 апреля 10:00 до 8 мая 24:00 на проезде Завражнова от дома №12 до дома №9 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации чиновников, причина закрытия — капитальный ремонт теплотрассы на данном участке.

«На время проведения работ на указанной улице установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят», — говорится в сообщении.

Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU