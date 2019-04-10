Почти на месяц на проезде Завражнова в Рязани закроют движение
В центре города будут ремонтировать теплотрассу
Изменить размер текста:
С 12 апреля 10:00 до 8 мая 24:00 на проезде Завражнова от дома №12 до дома №9 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации чиновников, причина закрытия — капитальный ремонт теплотрассы на данном участке.
«На время проведения работ на указанной улице установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят», — говорится в сообщении.
Власти города обращаются к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и быть внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU