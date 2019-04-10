2019-04-10T11:38:26+03:00
Здоровье

Лучшие эндокринолог и акушер-гинеколог России работают в Рязани

Обе они победили на Всероссийском конкурсе в столице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Ирина Андреева (в центре) и Алла Филимонова (крайняя справа). Фото: Пресс-служба Минздрава Рязанской области.Ирина Андреева (в центре) и Алла Филимонова (крайняя справа). Фото: Пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Изменить размер текста:

В Москве завершился Всероссийский конкурс врачей и проводимый одновременно с ним конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Инициатива проведения зародилась еще в 1996 году и с тех пор на протяжении 23 лет конкурсы проводят ежегодно, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

На этот раз за звание лучших боролись 667 медиков из 56 субъектов России. В итоге в 34 номинациях выбрали 112 победителей.

Лучшим эндокринологом страны признана детский эндокринолог, заведующая педиатрическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой кандидат медицинских наук – Алла Филимонова.

Лучшим же врачом акушером-гинекологом стала Ирина Андреева из Перинатального центра Рязани.

Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24