Лучшие эндокринолог и акушер-гинеколог России работают в Рязани

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-10T11:38:26+03:00

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В Москве завершился Всероссийский конкурс врачей и проводимый одновременно с ним конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Инициатива проведения зародилась еще в 1996 году и с тех пор на протяжении 23 лет конкурсы проводят ежегодно, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

На этот раз за звание лучших боролись 667 медиков из 56 субъектов России. В итоге в 34 номинациях выбрали 112 победителей.

Лучшим эндокринологом страны признана детский эндокринолог, заведующая педиатрическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой кандидат медицинских наук – Алла Филимонова.

Лучшим же врачом акушером-гинекологом стала Ирина Андреева из Перинатального центра Рязани.

Поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU