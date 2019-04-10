Рязанские коммунальщики расконсервируют городские фонтаны после зимы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-10T10:26:08+03:00

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В связи с потеплением и в рамках месячника по благоустройству города рязанские коммунальщики 9 апреля начали расконсервировать городские фонтаны к летнему сезону. С них снимается настил, проводится проверка систем. На площади Победы прохожие могли наблюдать, как рабочий в униформе наливал в ведро воду из трубы, откуда вскоре будет бить струя.

В прошлом году в Рязани действовали большие фонтаны на площадях Ленина, Победы, Театральной, в Кремлевском парке на площади Соборной, на Лыбедском бульваре, у ледового дворца спорта «Олимпийский». Фонтан перед памятником Георгию Победоносцу на Московском шоссе реконструирован, в сентябре 2018 года состоялся его пробный пуск. Кроме этого, по городу имеется немало фонтанов предприятий и культурных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU