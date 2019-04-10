На Касимовском шоссе сбили пожилую рязанку

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-10T10:23:00+03:00

При наличии в считанных метрах пешеходного перехода женщина им не воспользовалась

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9 апреля в 20.55 на Касимовском шоссе в Рязани Ford Focus сбил 62-летнюю жительницу города. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ее доставили в больницу.

По предварительным данным, женщина пересекала проезжу часть напротив дома №27 вне пешеходного перехода, хотя в считанных метрах расположена «зебра» со светофором. За рулем иномарки, которая двигалась в сторону улицы Новой, была 21-летняя рязанка.

Всего за сутки в трех ДТП различные травмы получили четыре человек. Автоинспекторы зафиксировали на дорогах региона более 9000 нарушений и поймали трех пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU