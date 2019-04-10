За продажу водки рязанку оштрафовали на 200 бутылок
Торговля теперь, видимо, ушла в убыток
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Прокуратура Клепиковского района поддержала гособвинение в отношении жительницы Тумы. Женщина обвинялась в незаконной продаже алкоголя, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В январе этого года она незаконно продала местному жителю Л. одну бутылку водки объемом 0,5 литров. За этим занятием и была замечена местными полицейскими.
Приговором Клепиковского районного суда Рязанской области женщину признали виновной в совершении преступления и присудили штраф в 50 000 рублей. Учитывая, что дешевая водка стоит порядка 250 рублей, это 200 бутылок.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU