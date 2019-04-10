Экспресс Рязань-Москва временно подорожает

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-10T09:05:55+03:00

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С 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая изменится стоимость билетов на некоторые рейсы экспрессов Москва-Рязань. Такую информацию Центральная пассажирская пригородная компания разместила на официальном сайте, не указав ни, собственно, стоимость, ни поезда, которых это коснется.

Перевозчик лишь напоминает, что купить билеты с указанием мест можно не ранее чем за 10 дней до даты поездки.

Напомним, к «изменению» цен на билеты компания аналогично прибегла во время мартовских праздничных выходных. Очевидно, на практике это означает подорожание в связи с повышенным спросом.

ИСТОЧНИК KP.RU