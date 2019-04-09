2019-04-09T21:28:55+03:00
Общество

Беглый рязанский заключенный возместил транспортные расходы УФСИН

Сбежавшего осужденного нашли во Владимирской области и доставили обратно в колонию
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Рязанская прокуратура направила в мировой суд иск о возмещении затрат, понесенных региональным УФСИН, связанных с пресечением побега осужденного, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 24 марта 2018 года осужденный колонии-поселения ИК-3, воспользовался «отсутствием контроля со стороны сотрудников учреждения», сбежал. На следующий день его задержали в городе Александров Владимирской области и доставили обратно в исправительное учреждение.

Отмечается, что за время розыскных мероприятий УФСИН России по Рязанской области понесло затраты на транспортные расходы на сумму 5 014 рублей 89 копеек.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, затраты, связанные с пресечением побега, должен возмещать осужденный.

Решением мирового судьи исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. С осужденного взысканы все затраты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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