2019-04-09T17:38:48+03:00
Недвижимость

Для подсчета рязанского мусора создадут электронный кадастр

Такую технологию учета регион внедрит одним из первых в стране
Мария БЛИНОВА
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9 апреля состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в том числе обсудили внедрение регионального кадастра отходов. Чтобы его заполнять, участники «мусорного рынка» свои ежегодные отчеты должны будут присылать в электронном виде.

Для этого хотят использовать разработанную в прошлом году информационную систему – в ней и будут аккумулироваться поступающие данные. По словам министра природопользования региона Сергея Абрамова, наша область одна из первых в стране начнет вести электронный кадастр отходов.

Губернатор Николай Любимов на это предложение ответил, что эту же систему можно использовать и для других цифровых платформ, а чтобы минимизировать расходы на внедрение, ее нужно сделать интегрированной.

Но это касается скорее руководства. Обычных же жителей интересуют новые тарифы на вывоз мусора. Их, напомним, должны ввести уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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