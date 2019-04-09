2019-04-09T17:55:57+03:00
Звезды

Рязанская красавица может стать лицом с обложки мужского журнала «Maxim»

Татьяна Гурова уже вышла в финал и прокомментировала свой успех
Павел АВЕРИН
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. Фото: портфолио Татьяны Гуровой.. Фото: портфолио Татьяны Гуровой.
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Фотомодель Татьяна Гурова вышла в финал конкурса журнала «Maxim». За право стать «лицом» мужского глянца боролись красавицы со всей России.

4 апреля было открыто читательское голосование «Кто горячее?». По его результатам 100 претенденток выходят в финал – их пригласят на профессиональную фотосессию в Москву. Затем в июле звездное жюри выберет 10 основных претенденток, и лишь одна из них украсит сентябрьскую обложку журнала. Мы позвонили рязанской красавице:

- Сейчас я у партнеров конкурса «Мисс Русское Радио», наводят красоту ногтей в салоне, только что видеооператор ушел. Только сегодня узнала в новостях, что прошла в финал. Зимой ездила работать по контракту в Индию, в Дели. Но я не планирую больше работать за границей, хочу в России остепениться и заниматься любимым делом, в сфере красоты, конечно.

. Фото: портфолио Татьяны Гуровой.

. Фото: портфолио Татьяны Гуровой.

Татьяна Гурова окончила факультет социологии РГУ им. Есенина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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