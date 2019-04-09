2019-04-09T17:02:22+03:00
Недвижимость

В среду холодную воду отключат на трех улицах Рязани

ХВС не будет 6 с половиной часов
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Днем в среду, 10 апреля, на трех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщила пресс-служба горадминистрации. Это вызвано необходимостью ремонта водопровода, пояснили в МП «Водоканал».

С 9.30 до 16.00 ХВС не будет по адресам:

– улица Тимакова, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2 и д. 8 корп. 1;

– улица Халтурина, д. 1а, д. 3а, д. 5а и д. 1б;

– улица Ломоносова, д. 1, д. 5 и д. 9.

Напоминаем, телефоны диспетчерской службы «Водоканала» 41-06-25 и 41-06-26. Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы города 55-00-41 и 55-00-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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