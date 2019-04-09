2019-04-09T16:22:49+03:00
Общество

В среду тепло в Рязанской области сохранится, пройдут дожди

Осадки прогнозируются, прежде всего, в южных районах
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз рязанского филиала Гидрометцентра на 10 апреля. В среду ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь пройдет как днем, так и ночью, причем это в большей степени касается районов южной части региона – от Скопинского и Милославского до Шацкого.

Ночью по области будет теплее, чем сутками ранее – в пределах +4…+9 градусов, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Ветер южный, 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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