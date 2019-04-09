Юбилейная донорская акция проходит в Рязани

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-09T15:14:29+03:00

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В Рязани в 90 раз проходит акция добровольного донорства крови «Река Жизни». Об этом сообщил бессменный ее инициатор и руководитель регионального Общества больных гемофилией Евгений Соколов.

Проект работает в регионе второй десяток лет. В этот раз ее посвятили Всемирному дню гемофилии и Национальному дню российского донора. За предыдущие акции было собрали почти 14 тысяч доз донорской крови. Соколов подчеркнул, что каждая спасает как минимум троих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU