Юбилейная донорская акция проходит в Рязани
В девяностый раз добровольцы сдают свою кровь нуждающимся
.Фото: Павел АВЕРИН
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В Рязани в 90 раз проходит акция добровольного донорства крови «Река Жизни». Об этом сообщил бессменный ее инициатор и руководитель регионального Общества больных гемофилией Евгений Соколов.
Проект работает в регионе второй десяток лет. В этот раз ее посвятили Всемирному дню гемофилии и Национальному дню российского донора. За предыдущие акции было собрали почти 14 тысяч доз донорской крови. Соколов подчеркнул, что каждая спасает как минимум троих человек.
ИСТОЧНИК KP.RU