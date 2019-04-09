Рязанское правительство открыло свои страницы в соцсетях
В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники начали действовать официальные страницы правительства Рязанской области.
Власти публикуют здесь новости из общественной, политической, культурной жизни региона. Кстати, именно в соцсетях печатать их собираются в первую очередь – для оперативности. Здесь же размещаются и видеозаписи с заседаний облправительства. Помимо этого ВК и ОК обещают анонсировать грядущие события, напоминать о важных памятных датах, рассказывать о местных достопримечательностях.
– Жители могут задать свои вопросы, ответы на которые предоставят профильные ведомства, – уточняют в правительстве.
На момент публикации этой новости ВКонтакте у регионального кабмина 702 подписчика, в Одноклассниках 58.
Напомним, что у губернатора Николая Любимова уже есть официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook. Сейчас появилась страница главы региона и в Одноклассниках.
На странице губернатора ВКонтакте, кстати, жители Рязани и районов области постоянно оставляют жалобы – прямо в комментариях. Сотрудники профильных ведомств отвечают им здесь же.
ИСТОЧНИК KP.RU