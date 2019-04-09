2019-04-09T13:39:35+03:00
Спорт

Рязань будет представлена в Национальной молодежной хоккейной лиге

Такое принципиальное решение приняло руководство региона
Павел АВЕРИН
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Руководством Рязанской области принято принципиальное решение о создании в регионе команды Национальной молодежной хоккейной лиги. Необходимые документы уже поданы в НМХЛ. Об этом сообщил пресс-атташе ХК «Рязань» Михаил Солдатов.

С 2012 по 2015 годы регион в МХЛ-Б представляла «Молния». Но затем команду расформировали. Хотя в сезоне в сезоне-2015/2016 рязанская ДЮСШ выступала в российском финале Юношеской хоккейной лиги.

Перед руководством клуба поставлена задача сформировать состав молодежной команды, опираясь на талантливых воспитанников рязанского хоккея.

- Это будет сделать крайне сложно, - заявил хоккейный аналитик. – Многие из воспитанников уже играют, и довольно успешно, в других городах – они уже обжились. А некоторым возвращаться в «молодежку» нет резона – они выступают за клубы ВХЛ и даже КХЛ.

Специалисты считают, что оптимальным во всех аспектах будет размещение команды НМХЛ в Сасове, где уже созданы все условия для развития молодежного хоккея. Прецедент уже был – два года «Молния» проводила свои домашние матчи в сасовском ФСК «Планета спорта».

В ближайшее время станет известно название новой команды и имя главного тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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