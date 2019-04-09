Еще тысячу бесправных рязанцев официально устроили на работу

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-09T13:20:54+03:00

Мы узнали телефон «горячей линии», на который можно сообщать о проблемах с работодателем

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Администрация Рязани опубликовала отчет о работе Межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины за 1 квартал 2019 года.

С января по март полсотни плательщиков полностью или частично погасили долг перед бюджетом города, в сумме это свыше 6 миллионов рублей. За это же время легализованы теневые трудовые отношения с 1084 работниками – с ними предприятия заключили договоры.

– За 1 квартал шесть работодателей по рекомендации комиссии повысили зарплату сотрудникам, – говорится в сообщении.

Это сделано из-за того, что зарплаты там не дотягивали до МРОТ. Но ряд работодателей от повышения все же уходят, оформляя людей на полставки, признают в комиссии.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе горадминистрации, на «горячую линию» комиссии можно сообщать о проблемах с работодателем: если он отказывается заключать договор, задерживает зарплату и прочее. Имена обратившихся – не разглашаются.

Кстати, недавно на «горячую линию» поступили два звонка и после «проведенных администрацией мероприятий» долги людям выплатили полностью.

Телефон «горячей линии»: 8 (4912) 28-94-30. Звонки принимаются по будням 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU