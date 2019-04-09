Адвокат ректора РГУ Минаева: Сегодня моему подзащитному должны предъявить обвинение

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-09T12:55:44+03:00

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Защита ректора РГУ Андрея Минаева обжаловала меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат Эдуард Видакас. В ближайшие две недели Рязанский областной суд рассмотрит жалобу защиты.

— Районный суд ссылался на тяжесть совершенного преступления, — рассказывает Видакас. — Но в тот момент и до настоящего времени мой подзащитный является подозреваемым, ему даже не предъявили обвинение. Поэтому как минимум преждевременно заключать его под стражу. Кроме того, суд указывает на то, что Минаев, являясь должностным лицом, может оказывать давление на свидетелей. Но в то же время в материалах дела нет никаких доказательств, которые бы подтверждали это.

По словам адвоката, не стоит забывать и о постановлении пленума Верховного суда РФ, который четко разъясняет, в каких случаях необходимо применять меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Сегодня моему подзащитному должны предъявить обвинение, посмотрим, что там будет, — продолжает Эдуард Эдуардович. — Более того, пока по неподтвержденным данным, стало известно, что в адрес ректора РГУ имени Есенина пришло уведомительное письмо от следователя, в котором указано, что он и проректор подозреваются в совершении преступлений, что присвоили деньги деканов и так далее. Если учесть, что ректором до сих пор является Андрей Минаев, выглядит это странно. Кроме как давлением на моего подзащитного назвать это не могу.

Напомним, 5 апреля в Советском районном суде Рязани ректору РГУ имени Есенина Андрея Минаева взяли под стражу. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU