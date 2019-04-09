2019-04-09T12:49:44+03:00
Спорт

«Рязань-ВДВ» начнет сезон 14 апреля домашним матчем

Действующие чемпионки страны принимают ижевское «Торпедо»
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЖФК «Рязань-ВДВ» начинает новый сезон 14 апреля домашним матчем с командой «Торпедо» (Ижевск). Игра пройдет на стадионе «Спартак». Начало в 18.30. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Глеб Кондраков.

Сам чемпионат России среди женских команд клубов Высшего дивизиона стартует 11 апреля. В нем принимает участие восемь клубов: «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005» (Пермь), «Локомотив», ЦСКА, «Чертаново» (все – Москва), «Кубаночка» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск) и «Торпедо» (Ижевск). Для выявления чемпиона и призеров они сыграют между собой в три круга.

Состав действующих чемпионок изменился, но костяк удалось сохранить. Среди самых ценных приобретений – игрок национальной команды полузащитник Наталья Перепечина, также из «Кубаночки» в Рязань приехала защитник Екатерина Ларина. Также серьезным усилением линии защиты стала Кристина Машкова, ранее выступавшая за казахстанский «БИИК», обыгравший в Лиге чемпионов испанскую «Барселону».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Рязанью нашли овчарку со стрелой в грудине
Рязанское правительство открыло свои страницы в соцсетях
Бухгалтер из рязанской глубинки выиграл в лотерею двухкомнатную квартиру
Рязань будет представлена в Национальной молодежной хоккейной лиге
Еще тысячу бесправных рязанцев официально устроили на работу
Адвокат ректора РГУ Минаева: Сегодня моему подзащитному должны предъявить обвинение
В Рязани полицейские учатся предотвращать массовые беспорядки
По пути в столицу загорелась «ГАЗель» с рязанским деликатесным мясом
Рязанское кафе на федеральной автодороге закрыли из-за опасных нарушений
Почта России запустила платежный интернет-сервис по оплате услуг банковскими картами
Рязанец на иномарке не пропустил астраханский автобус и попал в больницу
Перевозчики Рязани не могут поделить маршрут – в итоге число машин выросло вдвое
Рязанка попала под суд, залив клиенту на АГЗС в бытовой баллон газовую смесь
Убийцу рязанца искали много лет, а нашли в тюрьме
Тело жителя рязанского села нашли под сеном в сарае знакомого
Карабасов: Все скверы и парки Рязани нужно срочно привести в порядок
Во дворе рязанца нашли закопанным наган 1917 года
В Песочне Рязани на месяц ограничат движение транспорта
Рязанский дзюдоист завоевал «серебро» на турнире серии Гран-при в Турции
Виновника падения глыбы льда на ребенка в Рязани наказали
У брошенного в мусорный бак рязанского ребенка нашлись приемные родители
На улицах Рязани появятся еще 29 «умных светофоров»
Рязанец превратил сигнальный пистолет в боевой
В Рязани почти на месяц ограничат транспортный поток на улице с оживленным движением
Опубликовано видео массового ДТП на улице Новоселов в Рязани
Рязанская школьница вышла в полуфинал музыкального телешоу
СК возбудил уголовное дело по факту смерти в больнице 66-летней рязанки