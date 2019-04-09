«Рязань-ВДВ» начнет сезон 14 апреля домашним матчем

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-09T12:49:44+03:00

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ЖФК «Рязань-ВДВ» начинает новый сезон 14 апреля домашним матчем с командой «Торпедо» (Ижевск). Игра пройдет на стадионе «Спартак». Начало в 18.30. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Глеб Кондраков.

Сам чемпионат России среди женских команд клубов Высшего дивизиона стартует 11 апреля. В нем принимает участие восемь клубов: «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005» (Пермь), «Локомотив», ЦСКА, «Чертаново» (все – Москва), «Кубаночка» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск) и «Торпедо» (Ижевск). Для выявления чемпиона и призеров они сыграют между собой в три круга.

Состав действующих чемпионок изменился, но костяк удалось сохранить. Среди самых ценных приобретений – игрок национальной команды полузащитник Наталья Перепечина, также из «Кубаночки» в Рязань приехала защитник Екатерина Ларина. Также серьезным усилением линии защиты стала Кристина Машкова, ранее выступавшая за казахстанский «БИИК», обыгравший в Лиге чемпионов испанскую «Барселону».

ИСТОЧНИК KP.RU