2019-04-09T12:52:57+03:00
Общество

В Рязани полицейские учатся предотвращать массовые беспорядки

Тренировались на площадке у стадиона «Спартак»
Константин МОГИЛИН
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По легенде учений беспорядки начались из-за стычки болельщиков.По легенде учений беспорядки начались из-за стычки болельщиков.Фото: Константин МОГИЛИН
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9 апреля у стадиона «Спартак» прошла специальная тренировка, на которой полицейские отрабатывали действия во время массовых беспорядков.

По легенде учений произошла стычка болельщиков, пришедших на футбольный матч. Чтобы их урезонить, у спорткомплекса оперативно собрали мобильный отряд полиции.

В роли хулиганов выступили молодые сотрудники полиции. Дебоширы пытались вырваться с площадки стадиона в город. Чтобы не допустить этого, полицейские блокировали толпу, нашли зачинщиков и прекратили хулиганство.

В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии, последние координировали действия полицейских.

В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии. Фото: Константин МОГИЛИН

В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии.Фото: Константин МОГИЛИН

Учения УМВД по Рязанской области. Апрель 2019..У стадиона Спартак прошла специальная тренировка, на которой полицейские отрабатывали действия во время массовых беспорядков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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