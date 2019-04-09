В Рязани полицейские учатся предотвращать массовые беспорядки

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-09T12:52:57+03:00

Тренировались на площадке у стадиона «Спартак»

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9 апреля у стадиона «Спартак» прошла специальная тренировка, на которой полицейские отрабатывали действия во время массовых беспорядков.

По легенде учений произошла стычка болельщиков, пришедших на футбольный матч. Чтобы их урезонить, у спорткомплекса оперативно собрали мобильный отряд полиции.

В роли хулиганов выступили молодые сотрудники полиции. Дебоширы пытались вырваться с площадки стадиона в город. Чтобы не допустить этого, полицейские блокировали толпу, нашли зачинщиков и прекратили хулиганство.

В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии, последние координировали действия полицейских.

В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии.Фото: Константин МОГИЛИН

Учения УМВД по Рязанской области. Апрель 2019..У стадиона Спартак прошла специальная тренировка, на которой полицейские отрабатывали действия во время массовых беспорядков.

ИСТОЧНИК KP.RU