В Рязани полицейские учатся предотвращать массовые беспорядки
9 апреля у стадиона «Спартак» прошла специальная тренировка, на которой полицейские отрабатывали действия во время массовых беспорядков.
По легенде учений произошла стычка болельщиков, пришедших на футбольный матч. Чтобы их урезонить, у спорткомплекса оперативно собрали мобильный отряд полиции.
В роли хулиганов выступили молодые сотрудники полиции. Дебоширы пытались вырваться с площадки стадиона в город. Чтобы не допустить этого, полицейские блокировали толпу, нашли зачинщиков и прекратили хулиганство.
В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии, последние координировали действия полицейских.
В учениях приняли участие сотрудники УМВД и Росгвардии.Фото: Константин МОГИЛИН
Учения УМВД по Рязанской области. Апрель 2019..У стадиона Спартак прошла специальная тренировка, на которой полицейские отрабатывали действия во время массовых беспорядков.
ИСТОЧНИК KP.RU