2019-04-09T12:24:28+03:00
Происшествия

По пути в столицу загорелась «ГАЗель» с рязанским деликатесным мясом

Тушки спасли коломенские пожарные
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Отдел надзорной деятельности по Коломенскому городскому округу.Фото: Отдел надзорной деятельности по Коломенскому городскому округу.
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 7 апреля, в Коломне загорелась «ГАЗель» ехавшая транзитом из Рязанской области. Автомобиль перевозил партию замороженного мяса кролика, сообщает портал kolomna-news.ru.

ЧП произошло около шести вечера на федеральной трассе М5 «Урал». Водитель прямо в пути увидел, что из-под капота в кабину повалил дым. Мужчина успел припарковаться и покинуть машину – после этого «ГАЗель» загорелась.

Проезжавшие мимо водители вызвали пожарных, которые успели отвоевать недешевый груз. Однако кабина обгорела капитально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Рязанью нашли овчарку со стрелой в грудине
Рязанское правительство открыло свои страницы в соцсетях
Бухгалтер из рязанской глубинки выиграл в лотерею двухкомнатную квартиру
Рязань будет представлена в Национальной молодежной хоккейной лиге
Еще тысячу бесправных рязанцев официально устроили на работу
Адвокат ректора РГУ Минаева: Сегодня моему подзащитному должны предъявить обвинение
В Рязани полицейские учатся предотвращать массовые беспорядки
«Рязань-ВДВ» начнет сезон 14 апреля домашним матчем
Рязанское кафе на федеральной автодороге закрыли из-за опасных нарушений
Почта России запустила платежный интернет-сервис по оплате услуг банковскими картами
Рязанец на иномарке не пропустил астраханский автобус и попал в больницу
Перевозчики Рязани не могут поделить маршрут – в итоге число машин выросло вдвое
Рязанка попала под суд, залив клиенту на АГЗС в бытовой баллон газовую смесь
Убийцу рязанца искали много лет, а нашли в тюрьме
Тело жителя рязанского села нашли под сеном в сарае знакомого
Карабасов: Все скверы и парки Рязани нужно срочно привести в порядок
Во дворе рязанца нашли закопанным наган 1917 года
В Песочне Рязани на месяц ограничат движение транспорта
Рязанский дзюдоист завоевал «серебро» на турнире серии Гран-при в Турции
Виновника падения глыбы льда на ребенка в Рязани наказали
У брошенного в мусорный бак рязанского ребенка нашлись приемные родители
На улицах Рязани появятся еще 29 «умных светофоров»
Рязанец превратил сигнальный пистолет в боевой
В Рязани почти на месяц ограничат транспортный поток на улице с оживленным движением
Опубликовано видео массового ДТП на улице Новоселов в Рязани
Рязанская школьница вышла в полуфинал музыкального телешоу
СК возбудил уголовное дело по факту смерти в больнице 66-летней рязанки