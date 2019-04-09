По пути в столицу загорелась «ГАЗель» с рязанским деликатесным мясом
Тушки спасли коломенские пожарные
Фото: Отдел надзорной деятельности по Коломенскому городскому округу.
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В минувшее воскресенье, 7 апреля, в Коломне загорелась «ГАЗель» ехавшая транзитом из Рязанской области. Автомобиль перевозил партию замороженного мяса кролика, сообщает портал kolomna-news.ru.
ЧП произошло около шести вечера на федеральной трассе М5 «Урал». Водитель прямо в пути увидел, что из-под капота в кабину повалил дым. Мужчина успел припарковаться и покинуть машину – после этого «ГАЗель» загорелась.
Проезжавшие мимо водители вызвали пожарных, которые успели отвоевать недешевый груз. Однако кабина обгорела капитально.
ИСТОЧНИК KP.RU