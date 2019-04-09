Рязанское кафе на федеральной автодороге закрыли из-за опасных нарушений

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-09T12:22:12+03:00

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Суд на 30 суток приостановил деятельность кафе на федеральной автодороге «Каспий» в Рязанской области. Заведение с вывеской «У Ирины» расположено в деревне Бекленевка Михайловского района.

Решение принято после проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления, на основе его материалов. Ревизоры сделали вывод, что выявленные в забегаловке нарушения санитарно-эпидемиологических требований реально угрожают здоровью посетителей, и возбудили дело об административном правонарушении.

На заседании 3 апреля ИП Фадееву И.А. признали виновной и временно запретили ей эксплуатировать кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU