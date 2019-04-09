Рязанское кафе на федеральной автодороге закрыли из-за опасных нарушений
Роспотребнадзор обнаружил реальную угрозу здоровью посетителей
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Суд на 30 суток приостановил деятельность кафе на федеральной автодороге «Каспий» в Рязанской области. Заведение с вывеской «У Ирины» расположено в деревне Бекленевка Михайловского района.
Решение принято после проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления, на основе его материалов. Ревизоры сделали вывод, что выявленные в забегаловке нарушения санитарно-эпидемиологических требований реально угрожают здоровью посетителей, и возбудили дело об административном правонарушении.
На заседании 3 апреля ИП Фадееву И.А. признали виновной и временно запретили ей эксплуатировать кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU