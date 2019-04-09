2019-04-09T11:53:03+03:00
Общество

Почта России запустила платежный интернет-сервис по оплате услуг банковскими картами

Рязанцы тоже могут воспользоваться онлайн-порталом
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На сайте Почты России в разделе finance.pochta.ru появился сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг с помощью банковской карты, также позволяющий совершать переводы с карты на карту.

Дистанционно оплатить услуги можно с помощью карт национальной и международных платежных систем. Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес порядка 3000 поставщиков, количество которых будет увеличиваться. Для совершения платежей клиенту необходимо выбрать на сайте интересующий его раздел услуг и получателя, указать сумму платежа, ввести реквизиты банковской карты и произвести оплату.

Безопасность платежей гарантируется сертификатом PCI DSS. Проект платежного портала реализован совместно с компанией Intervale, которая самостоятельно привлекает банки-партнеры для обеспечения безналичных платежей.

На сайте finance.pochta.ru пользователям доступен личный кабинет плательщика, где сохраняется история совершенных платежей. Здесь также можно сохранить реквизиты банковской карты и создать шаблоны платежей, что позволит клиентам совершать оплату регулярно используемых услуг всего в несколько кликов.

Другим преимуществом сервиса является возможность сохранения реквизитов платежных карт в Masterpass – сервисе, разработанном компанией Mastercard. Сохранив данные банковской карты, пользователь получает возможность ее дальнейшего использования для совершения платежей на сайтах, отмеченных логотипом Masterpass, без повторного ввода данных карты.

При оплате или совершении перевода на портале с плательщика может взиматься комиссия банком-эквайером, при этом пользователи платежного сервиса могут получить кэшбэк до 10% от суммы операции.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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