2019-04-09T10:39:18+03:00
Общество

Перевозчики Рязани не могут поделить маршрут – в итоге число машин выросло вдвое

Пока предприниматели воюют, жители катаются в свободном транспорте
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
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Перевозчики облцентра не могут поделить маршрут №31, сообщает ГТРК «Ока» съемочная группа которой побывала на конечной остановке этой маршрутки – в Дягилеве.

Сейчас здесь ежедневно работает полсотни машин, хотя их должно быть вдвое меньше. Причина такого перекоса проста: действуют два перевозчика, и каждый норовит охватить пассажиропоток полностью.

Индивидуального предпринимателя Шмакова суд лишил права заниматься пассажирскими перевозками – он не организовал поступление данных с машин в городскую навигационно-информационную систему.

Право обслуживать маршрут №31 предоставили другому перевозчику – ИП Артемова вывела на линию машины две недели назад. Шмаков же свои не убрал.

С тех пор предпринимательница пишет письма в соответствующие инстанции – ведь ее водители полноценно работать и зарабатывать в таких условиях не могут.

По словам заместителя начальника отдела Федерального транспортного надзора Дмитрия Петрова, санкций к ИП Шмаков пока не применяли: хотят обойтись миром. Если добровольно он машины с 31 маршрута не уберет, наказывать будут рублем: водителям штраф по 5 тысяч, должностным лицам по 30, самого предпринимателя ждет штраф уже в 300 тысяч рублей.

Единственные, кто доволен «перебором» микроавтобусов на маршруте – жители Дягилева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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