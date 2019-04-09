Рязанка попала под суд, залив клиенту на АГЗС в бытовой баллон газовую смесь

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-09T09:54:53+03:00

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В Скопинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жительницы района, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Установлено, что женщина работала на автомобильной газозаправочной станции, где наполняла баллоны. В нарушение требования безопасности она заправила по просьбе клиента 50-литровый бытовой газовый баллон взрывопожароопасной пропан-бутановой газовой смесью объемом 40,95 литров, перелив его на 1,2 литра от нормы. Таким образом женщина заработала 1 044 рубля 23 копейки и увеличила объем продаж газа на АГЗС.

Суд учел, что женщина ранее не судима, вину признала, возместила причиненный ущерб, и постановил уголовное дело в отношении нее прекратить с назначением судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU