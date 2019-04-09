2019-04-09T09:42:01+03:00
Происшествия

Убийцу рязанца искали много лет, а нашли в тюрьме

Залетный гость жестоко избил хозяина дома, приютившего его на ночлег
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В Сасове раскрыли убийство шестилетней давности, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на местный отдел СУ СК России по Рязанской области.

Трагедия произошла в апреле 2013 года в поселке Кустаревка. 30-летний житель Самары Павел из столицы ехал на перекладных домой и выйдя с электрички в Кустаревке познакомился с местным жителем. Мужчины начали пить, подружились и рязанец отвел гостя на ночлег к своему знакомому – 55-летнему Артему. Утром хозяин и гость опять начали пить, поссорились и Павел жестоко избил Артема. Досталось еще и соседу – гость трижды ударил его черенком от лопаты и сломал руку. А после уехал.

Избитого и обезображенного хозяина дома нашли соседи. Еле живого его в бессознательном состоянии отвезли в реанимацию. Здесь выяснилось, что у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, сломаны ребра и рука. На следующий день он умер.

Местные следователи быстро выяснили, что соседи к убийству отношения не имеют. Это подтвердили и биологические следы, оставленные на месте преступления. Составили фоторобот подозреваемого, однако найти его долго не удавалось.

Позже выяснилось, что Павел уже сидит – за серию краж и грабежей в Краснодаре он отправился в колонию строгого режима в Ямало-Ненецкий округ. После предъявленных обвинений мужчина сознался в убийстве сасовца. Теперь его ждут новый суд и срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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