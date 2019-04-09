2019-04-09T09:33:43+03:00
Происшествия

Тело жителя рязанского села нашли под сеном в сарае знакомого

О его исчезновении сообщили родственники
Антон КОНОВАЛОВ
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6 апреля в Александро-Невском районе родственники 37-летнего жителя села Просечье заявили о его исчезновении. Вскоре тело мужчины было обнаружено в сарае возле дома его знакомого.

Как выяснили следователи, 4 апреля сельчане поссорились. Хозяин жилища 1955 года рождения несколько раз ударил гостя колюще-режущим предметом в грудь и живот. Труп он оттащил в хозяйственную постройку и закидал сеном.

Следы преступления, которые душегуб пытался скрыть, удалось обнаружить с помощью современной криминалистической техники. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, подано ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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