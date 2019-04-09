2019-04-09T09:34:33+03:00
Общество

Карабасов: Все скверы и парки Рязани нужно срочно привести в порядок

Глава городской администрации распорядился до начала майских праздников очистить от мусора все зеленые зоны областного центра
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За весенний месячник в Рязани планируют привести в порядок все зеленые зоны: парки, скверы, лесопарки, сообщает пресс-служба городской администрации. Благоустроят зеленые зоны как в центральной части города, так и в отдаленных районах.

— Необходимо ликвидировать несанкционированные свалки, убрать территорию поселка Солотча, – подчеркнул руководитель городской администрации Сергей Карабасов. — К майским праздникам все работы должны быть полностью завершены.

Напомним, на первый субботник в Рязани вышли более тысячи человек. С улиц города вывезли свыше 150 кубических метров различного мусора. Следующий общегородской субботник запланирован на 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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