Карабасов: Все скверы и парки Рязани нужно срочно привести в порядок

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-09T09:34:33+03:00

Глава городской администрации распорядился до начала майских праздников очистить от мусора все зеленые зоны областного центра

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За весенний месячник в Рязани планируют привести в порядок все зеленые зоны: парки, скверы, лесопарки, сообщает пресс-служба городской администрации. Благоустроят зеленые зоны как в центральной части города, так и в отдаленных районах.

— Необходимо ликвидировать несанкционированные свалки, убрать территорию поселка Солотча, – подчеркнул руководитель городской администрации Сергей Карабасов. — К майским праздникам все работы должны быть полностью завершены.

Напомним, на первый субботник в Рязани вышли более тысячи человек. С улиц города вывезли свыше 150 кубических метров различного мусора. Следующий общегородской субботник запланирован на 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU