2019-04-08T19:22:03+03:00
Авто

В Песочне Рязани на месяц ограничат движение транспорта

Но одну полосу оставят
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В Рязани в районе Песочня почти на месяц ограничат движение автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Это необходимо из-за капитального ремонта теплотрассы – ее будут латать возле дома №4 на улице Новоселов.

Движение будет закрыто по одной полосе – со стороны улицы Советской Армии. Перекроют его в 10 утра вторника, 9 апреля, а открыть обещают 6 мая в полночь.

На это время на участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места ремонты теплотрассы огородят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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