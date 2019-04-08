Виновника падения глыбы льда на ребенка в Рязани наказали

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-08T17:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Железнодорожный районный суд Рязани вынес решение по делу о падении глыбы льда на четырехлетнего мальчика, сообщила пресс-служба Прокуратуры Рязанской области. Напомним, ЧП произошло 27 февраля на улице Семинарской, пострадавший ребенок провел в больнице три недели.

Виновником в итоге признали начальника одного из отделов филиала Петербургского государственного университета путей сообщения – именно неочищенная крыша корпуса этого вуза (дом №44/3) стала причиной инцидента. 53-летний мужчина, исполняя обязанности замдиректора по административно-хозяйственной работе, отнесся к ним халатно, и сам это признал. Он добровольно возместил семье малыша причиненный вред, поэтому следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и наложении штрафа.

Суд ходатайство удовлетворил, взыскав с обвиняемого 50 тысяч рублей.

Падение ледяной глыбы на ребенка в центре Рязани.3-летний ребенок в Рязани попал в реанимацию после того, как на него с крыши дома сошла лавина.

ИСТОЧНИК KP.RU