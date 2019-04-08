У брошенного в мусорный бак рязанского ребенка нашлись приемные родители
Ребенка, которого мать бросила на помойке, забирают в приемную семью. Об этом сообщила ГТРК «Ока».
Ваню в Доме ребенка навещают приемные родители. Процедура усыновления не должна занять больше месяца.
Мы писали об этом вопиющем случае, когда новорожденный ребенок почти 2 часа пролежал в мороз в мусорном баке после того, как его выбросила родная мать. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
- Мальчик уже начинает фокусировать взгляд, появляются первые улыбки, так что и настроение, и состояние здоровья сейчас удовлетворительные, - прокомментировала состояние здоровья подопечного Дома ребенка главный врач Елена Шатская.
ИСТОЧНИК KP.RU