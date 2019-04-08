2019-04-08T16:39:51+03:00
Общество

На улицах Рязани появятся еще 29 «умных светофоров»

В администрации города внесли изменения в программу дорожного хозяйства
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В программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в Рязани» произошли изменения. В документе определены адреса, где в 2019 году установят элементы автоматизированных систем управления дорожным движением («умные светофоры»). Соответствующее постановление от 1 апреля опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, «умные светофоры» установят на следующих перекрестках:

- ул. Семинарская - ул. Павлова;

- ул. Семинарская - ул. Сенная;

- ул. Горького - пл. Ленина;

- ул. Горького - ул. Свободы;

- ул. Горького - ул. Введенская;

- ул. Чапаева - ул. Пролетарская;

- ул. Маяковского - ул. Пролетарская;

- ул. Маяковского - ул. Свободы;

- ул. Маяковского - дом № 37 (пл. Мичурина);

- ул. Яхонтова - ул. Введенская;

- перекресток ул. Соборная дом № 8;

- перекресток ул. Свободы дом № 46 (РГУ им. Есенина);

- ул. Вознесенская - ул. Садовая;

- ул. Грибоедова - ул. Либкнехта;

- ул. Грибоедова – проезд Щедрина;

- ул. Есенина - ул. Садовая;

- ул. Есенина - ул. Грибоедова;

- ул. Есенина - Окский проезд;

- Солотчинское шоссе - ТЦ «Круиз»;

- Касимовское шоссе - дом № 21;

- Касимовское шоссе - ул. Новая;

- Касимовское шоссе - ул. Боголюбова;

- Касимовское шоссе - ул. Тимуровцев;

- ул. Новоселов - дом № 20;

- ул. Новоселов - ул. Тимакова;

- ул. Новоселов - поликлиника № 7;

- ул. Новоселов - дом № 42;

- ул. Новоселов - дом № 54;

- ул. Зубковой - ул. Тимакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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