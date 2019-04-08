На улицах Рязани появятся еще 29 «умных светофоров»
В программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в Рязани» произошли изменения. В документе определены адреса, где в 2019 году установят элементы автоматизированных систем управления дорожным движением («умные светофоры»). Соответствующее постановление от 1 апреля опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно постановлению, «умные светофоры» установят на следующих перекрестках:
- ул. Семинарская - ул. Павлова;
- ул. Семинарская - ул. Сенная;
- ул. Горького - пл. Ленина;
- ул. Горького - ул. Свободы;
- ул. Горького - ул. Введенская;
- ул. Чапаева - ул. Пролетарская;
- ул. Маяковского - ул. Пролетарская;
- ул. Маяковского - ул. Свободы;
- ул. Маяковского - дом № 37 (пл. Мичурина);
- ул. Яхонтова - ул. Введенская;
- перекресток ул. Соборная дом № 8;
- перекресток ул. Свободы дом № 46 (РГУ им. Есенина);
- ул. Вознесенская - ул. Садовая;
- ул. Грибоедова - ул. Либкнехта;
- ул. Грибоедова – проезд Щедрина;
- ул. Есенина - ул. Садовая;
- ул. Есенина - ул. Грибоедова;
- ул. Есенина - Окский проезд;
- Солотчинское шоссе - ТЦ «Круиз»;
- Касимовское шоссе - дом № 21;
- Касимовское шоссе - ул. Новая;
- Касимовское шоссе - ул. Боголюбова;
- Касимовское шоссе - ул. Тимуровцев;
- ул. Новоселов - дом № 20;
- ул. Новоселов - ул. Тимакова;
- ул. Новоселов - поликлиника № 7;
- ул. Новоселов - дом № 42;
- ул. Новоселов - дом № 54;
- ул. Зубковой - ул. Тимакова.
ИСТОЧНИК KP.RU