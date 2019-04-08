Рязанец превратил сигнальный пистолет в боевой

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-08T16:27:52+03:00

Оружие и патроны изъяли из тайника в сарае

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В Ряжске против 62-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Из тайника в его сарае изъяли самодельный пистолет и 23 патрона разных калибров.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, еще в 90-х мужчина получил в подарок сигнальный пистолет и переделал его, чтобы можно было стрелять боевыми патронами. Экспертиза показала, что у «умельца» получилось – его детище признали огнестрельным короткоствольным оружием.

По статье 222 УК РФ подозреваемому грозит наказание от ограничения свободы до реального лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU