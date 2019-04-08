В Рязани почти на месяц ограничат транспортный поток на улице с оживленным движением

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-08T17:18:34+03:00

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На улице Новоселов от дома №4 движение в сторону центра Дашково-Песочни (ул. Советской Армии) будет ограничено с с 10.00 9 апреля до 24.00 6 мая. Это связано с проведением капитального ремонта на теплотрассе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации Рязани.

Отметим, что эта полоса отличается оживленным движением в вечернее время, когда автомобили с обоих направлений на ул. Тимуровцев поворачивают на ул. Новоселов и двигаются в сторону наиболее населенных кварталов Дашково-Песочни. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

ИСТОЧНИК KP.RU