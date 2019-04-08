Опубликовано видео массового ДТП на улице Новоселов в Рязани

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-08T17:30:13+03:00

В больницу обращалась пассажирка одного из пяти автомобилей

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6 апреля в областном центре случилась авария с участием пяти автомобилей. Видеозапись происшествия позже появилась в сообществе «Дороги Рязани».

33-летний рязанец на ВАЗ-2107 на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии протаранил ВАЗ-2112. «Двенадцатую» отбросило на Mitsubishi Montero, а затем на ВАЗ-2115. «Семерка», в свою очередь, столкнулась со Skoda Fabia.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе управления ГИБДД по региону, в ДТП пострадала пассажирка «двенадцатой». Она обращалась в медицинское учреждение.

ДТП в Рязани "ПЯТЕРКА В ДЕСЯТКУ" (ул.Советской Армии - ул.Новоселов).Источник: vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU