2019-04-08T15:19:17+03:00
Общество

Рязанская школьница вышла в полуфинал музыкального телешоу

В эфире федерального канала она исполнила песню земляка – композитора Александра Аверкина
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: кадр эфира НТВ.Фото: кадр эфира НТВ.
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Жительница города Сасово Валерия Шилкина вышла в полуфинал телевизионной программы «Ты супер!». Ученица 10 класса школы №3 исполнила песню своего земляка Александра Аверкина на слова Виктора Бокова, которая полюбилась всем в репертуаре Людмилы Зыкиной.

- Успех Леры в том, что она не копировала исполнение великих исполнителей, она по-своему, по-новому открыла и раскрыла красоту песни, - цитирует издательство «Пресса» вдову композитора Галину Аверкину.

Валерия окончила детскую школу искусств по классу фортепиано, занимается в вокальной студии при местном МКЦ и готовится к поступлению в учебное заведение. Телеканал НТВ рассказал, что ее воспитывает приемная мама (участники проекта – дети, оставшиеся без попечения родителей), а отец был лишен родительских прав.

Член жюри Алексей Воробьев назвал выступление Валерии волшебным, а путевку в следующий этап ей дал ведущий Вадим Такменёв.

Выступление Валерии Шилкиной из Рязанской области.Источник - www.ntv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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