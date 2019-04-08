2019-04-08T15:00:34+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти в больнице 66-летней рязанки

Женщину доставили в кардиодиспансер на плановую операцию, но умерла она совсем по другой причине
Александр ЕФАНОВ
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3 апреля Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в феврале этого года в кардиологический диспансер на плановую операцию на варикозном расширении вен доставили 66-летнюю женщину. После двух операций рязанке стало настолько плохо, что ее отправили в БСМП, где через несколько часов она скончалась. Причиной смерти медики назвали — разлитой перитонит и хроническую язву двенадцатиперстной кишки с перфорацией.

— Во время предварительного следствия мы дадим оценку действиям медицинских работников как кардиологического диспансера, так и БСМП, — отметила старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Татьяна Орлова. — У нас много вопросов: когда развилось заболевание, ставшее причиной смерти, мог ли врач предусмотреть это и так далее. Очень много вопросов, ответы на которые мы намерены получить в ходе следствия и после проведения судебных экспертиз.

В ближайшее время «Комсомолка» подробнее расскажет об этом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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