2019-04-08T13:46:20+03:00
Недвижимость

Гордума сообщила о множестве нарушений при благоустройстве дворов в Рязани

Депутаты обещают разобраться с подрядчиками
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: rgdrzn.ruФото: rgdrzn.ru
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В Рязани городской депутат Дмитрий Фомин вместе с представителями управления энергетики и ЖКХ объехал дворы, благоустроенные в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды». Пресс-служба местного парламента сообщает о целом ряде выявленных нарушений.

На улице Интернациональной у домов 15-17, где появилась детская, спортивная площадки, и прибавилось парковочных мест, были сорваны сроки работ, а качество вызвало немало нареканий.

- Тротуарная плитка и асфальтовое покрытие уложены неровно. Покрытие на детской и спортивной площадках повреждено и разорвано. Игровые и спортивные элементы установлены с нарушениями, - цитирует Фомина rgdrzn.ru.

На Бирюзова, 19 работы контролировали жильцы, но в игровой зоне все равно теперь разрушается покрытие, а оборудование, лавочки и ограждения оказались смонтированы кое-как. Недостатки обнаружились также на улицах Станкозаводской (дома 9,10) и Октябрьской (дома 1, 3/1).

В гордуме заявили, что «народные избранники» будут добиваться от подрядчиков выполнения гарантийных обязательств, устранения недоделок. О том, кто и как принимал работы, вновь не сказано ни слова.

Напомним, в 2019-м планируется благоустроить 17 дворов. Претензии к реализации программы в прошлом году возникали и ранее, одна из них связана с состоянием спортивной и детской площадок во дворе домов 32 и 34 на улице Новоселов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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