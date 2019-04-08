В курортной зоне Рязани три дня не будет света

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-08T12:33:08+03:00

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Из-за работ на воздушной линии в Солотче (д. Давыдово) три дня подряд, с 9 по 11 апреля, будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации Рязани.

С 9:00 до 16:00 9 апреля электроэнергии не будет в домах с 1 по 49 на улице Первомайской. На следующий день в этот же промежуток времени не будет света в домах 28-56 на улице Первомайской, а также в домах с 1 по 57 на Школьной. 11 апреля электроэнергию отключат в домах с 51 по 99 по улице Первомайской.

ИСТОЧНИК KP.RU