На рязанской дороге легковушка перевернулась на крышу
Водитель цел и невредим
Фото: Группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
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Утром в понедельник, 8 апреля, на Северной окружной дороге Рязани произошло ДТП. Авария случилась около ТЦ «Лента» – по направлению в сторону Канищева перевернулась «Лада Гранта».
Судя по всему, автомобиль врезался в тросовое ограждение и уже после этого, помяв столбы ограждения, перевернулся и приземлился на крышу. По информации очевидцев, рассказавших о ДТП в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте, на место прибыл экипаж ДПС.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.
Фото: Группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU