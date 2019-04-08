На рязанской дороге легковушка перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-08T11:46:05+03:00

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Утром в понедельник, 8 апреля, на Северной окружной дороге Рязани произошло ДТП. Авария случилась около ТЦ «Лента» – по направлению в сторону Канищева перевернулась «Лада Гранта».

Судя по всему, автомобиль врезался в тросовое ограждение и уже после этого, помяв столбы ограждения, перевернулся и приземлился на крышу. По информации очевидцев, рассказавших о ДТП в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте, на место прибыл экипаж ДПС.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.

Фото: Группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU